Уже понятно, чем для России закончится ее "спецоперация" в Украине
18 мая 2022 , 15:53Читати новину українською
Источник:фейсбук Петра Олещука
Я бы на их месте (россиян – 24 канал) не игрался в такое. Сначала они говорили о "демилитаризации" Украины и получили такую милитаризацию, которой Украина еще не знала.
План "Наоборот"
Говорили о "денацификации" Украины, но в итоге получили дерусификацию Украины и национальный подъем.
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Хотели "остановить расширение НАТО", а теперь НАТО возродилось и принимает в свой состав Финляндию и Швецию.
И вот теперь они говорят, что цель "спецоперации" – остановка смены режима у них в Москве... Думаю, уже понятно, что будет одним из следующих этапов?
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