Уже сейчас могу назвать, – аналитик о стране, которая будет блокировать вступление Украины в ЕС

Украина стремится к скорейшему вступлению в Евросоюз из-за масштабной войны с Россией. Однако, не все страны будут поддерживать украинское государство.

Об этом в эфире 24 канала сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, уже сейчас можно назвать первое государство, которое будет блокировать инициативу украинского вступления.

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Краев: Не думаю, что это станет проблемой

Несмотря на то, что президенты 8 стран выступили за оперативное вступление Украины в ЕС, есть одно из первых государств, которое не хочет видеть украинское государство в европейском сообществе.

Уже сейчас я могу вам назвать первую такую ​​страну. Это будет Венгрия,

– подчеркнул Краев.

Как отметил международный аналитик, Венгрия недавно даже об этом заявляла, особенно когда уже началась массовая атака на Украину со стороны оккупантов.

В частности, были заявления на уровне советников министра иностранных дел и других должностных лиц, что в Украине фактически до сих пор остается неопределенным вопрос о:

национальных меньшинствах;

законе об образовании.

"(Также – 24 канал) те другие вопросы, которые они нам раскручивают уже не первый год, но я не думаю, что это станет проблемой", – добавил Краев.

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По мнению аналитика, как бы это странно ни звучало, но Россия делает все возможное для того, чтобы Украину взяли не только в ЕС, а еще готовились брать в НАТО.

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