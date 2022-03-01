Про це в ефірі 24 каналу зазначив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, уже зараз можна назвати першу державу, яка блокуватиме ініціативу українського вступу.

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Краєв: Не думаю, що це стане проблемою

Попри те, що президенти 8 країн виступили за оперативне членство України в ЄС є одна з перших держав, яка не хоче бачити українську державу у європейській спільноті.

Уже зараз я вам можу назвати першу таку країну. Це буде Угорщина,

– наголосив Краєв.

Як зазначив міжнародний аналітик, Угорщина нещодавно навіть заявляла про це, особливо коли вже почалась масова атака на Україну з боку окупантів.

Зокрема, були заяви на рівні радників міністра закордонних справ та інших посадовців, що в Україні фактично досі залишається невизначені питання про:

національні меншини;

закон про освіту.

"(Також – 24 канал) ті інші питання, які вони нам розкручують уже не перший рік, але я не думаю, що це стане проблемою", – додав Краєв.

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На думку аналітика, як би це дивно не звучало, але Росія робить усе можливе для того, щоб Україну взяли не тільки у ЄС, а ще готувалися брати в НАТО.



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