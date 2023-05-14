Соответствующее распоряжение подписал мэр Богдан Андреев. Известно, что на днях погибли 7 военных 68-го отдельного батальона Территориальной обороны Закарпатья.

Важно Был добровольцем: земляки и друзья рассказали о 22-летнем погибшем актере из Хмельницкой области

В Ужгороде – День траура

Так, 11 мая на войне погибли семь военных 68-го отдельного батальона Территориальной обороны Закарпатья. Поэтому в Ужгороде 14 мая был объявлен Днем траура.

12 мая городской совет также принял решение отменить в городе праздничные мероприятия, запланированные ко Дню матери.

Имена павших защитников:

  • Сергей Тягий,


Погибший Сергей Тягий / фото Суспильне

  • Иван Гутай,


Погибший Иван Гутай/ фото Суспильне

  • Богдан Ходаныч,


Погибший Богдан Ходаныч / фото Суспильне

  • Василий Буртын,


Погибший Василий Буртын / фото Суспильне

  • Валентин Мешко,


Погибший Валентин Мешко / фото Суспильне

  • Эдуард Филиппов,


Погибший Эдуард Филиппов / фото Суспильне

  • Виталий Кусик.


Погибший Виталий Кусик / фото Суспильне

Болезненные потери Украины

  • 9 мая на войне погиб известный украинский художник Владимир Черный. Защищать Украину воин ушел добровольно.
  • В Хмельницкой области простились с 22-летним защитником Украины Ярославом Савченко. Он погиб 22 апреля вблизи населенного пункта Васюковка Донецкой области.
  • Недавно на фронте погиб военный медик, капитан медицинской службы Тарас Баран. Защитнику было всего 37 лет. Он был родом из Львовской области.