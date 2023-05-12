Об этом сообщила любимая погибшего бойца Елена Белецкая. Женщина посвятила ему трогательный пост в соцсети.

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" Даже и речи не было отлинять"

По словам женщины, Владимир Черный пошел добровольцем даже несмотря на то, что его документов не было в военкомате – их потеряли.

Ты мог бы не уходить, но ты не мог, не мог стоять в стороне, когда на твой дом напали. И так, ты стал Супервоином... ходил сам на позиции... Проводил по самым опасным местам военных, пал по врагу, вытаскивал раненых собратьев с поля боя, и хорошо заливал лою за воротник россиянам,

– говорится в посте.

Елена добавила, что сейчас она испытывает дикую ярость за то, что россияне уничтожили такую яркую и щедрую душой личность.

Известно, что Владимир Черный в свое время работал декоратором фильма "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Режиссер также выразил свои соболезнования в связи с гибелью защитника.

Сухолиткий-Собчук опубликовал фото по подготовке к съемкам сцены в Доме Молитвы фильма "Памфир".

Владимир Черный был декоратором фильма "Памфир" / Фото из фейсбука Сухолиткого-Собчука

"Ты был одним из самых надежных людей. Как сказал твой коллега, в памяти останется только хорошее. В памяти о тебе только светлые моменты. Герою Слава", – написал Сухолиткий-Собчук.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего Владимира Черного. Вечная память Герою!

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