Уже 12 мая в Николаеве погибших спасателей провели в последний путь. На церемонию прощания пришли пол тысячи человек.
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В Николаеве попрощались с саперами
Напомним, что россияне прицельно атаковали сотрудников ГСЧС, сбросив взрывчатку с беспилотника, а затем накрыли Чернобыевский аэропорт с артиллерии. Обстрел продолжался длительное время.
Тела погибших удалось забрать около 19 часов. Выжили только двое из команды – фельдшер и еще один сотрудник ГСЧС. Им повезло, потому что они оказались с другой стороны автомобиля.
При обстреле погибли Игорь Соловьев, Александр Ходаковский, Андрей Орлов, Владимир Погорелый, Николай Шолох, Роман Каленик.
Попрощаться с чрезвычайнами собралось около 500 человек – родные, друзья и коллеги.
Прощание со спасателями / Фото Суспильне
Что известно о погибших спасателях
- Александру Ходаковскому было 38 лет. У водолаза-сапера осталась жена Элина и две дочери-близняшки – 11-летние Анна и Александра. После того, как Херсон оккупировали, семья уехала в безопасное место, а Александр – снова вернулся работать в ГСЧС, правда – в другой области.
- Командиру подразделения пиротехников Игорю Соловьеву было всего 32 года. У него осталась 28-летняя жена София и 2-летняя дочь. Игорь Соловьев работал в ГСЧС в течение 14,5 лет. До 2014 года – служил в Керчи, однако с приходом россиян пришлось бежать в Херсон. В 2022 году мужчина снова оказался в оккупации, и снова вынужден был ехать в другое место.
- Погиб от рук россиян и 40-летний сапер Андрей Орлов. Без отца и мужа остались 9-летний сын Даниил и жена Арина. Андрей уже разминировал в 2005 – 2006 годах территории после взрывов в Новобогдановке, что в Запорожской области, и Лозовой Харьковской области.