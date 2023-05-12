Вже 12 травня у Миколаєві загиблих рятувальників провели в останню путь. На церемонію прощання прийшли пів тисячі людей.

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У Миколаєві попрощались з саперами

Нагадаємо, що росіяни прицільно атакували співробітників ДСНС, скинувши вибухівку з безпілотника, а потім – накрили Чорнобаївський аеропорт з артилерії. Обстріл продовжувався тривалий час.

Тіла загиблих вдалося забрати близько 19 години. Вижило лише двоє з команди – фельдшер та ще один співробітник ДСНС. Їм пощастило, бо вони опинилися з іншого боку автомобіля.

Під час обстрілу загинули Ігор Соловйов, Олександр Ходаковський, Андрій Орлов, Володимир Погорєлий, Микола Шолох, Роман Каленик.

Попрощатися з надзвичайниками зібралися майже 500 людей – рідні, друзі та колеги.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та колегам загиблих Героїв. Вічна пам'ять рятувальникам!

Прощання з рятувальниками / Фото Суспільне

Що відомо про загиблих рятувальників