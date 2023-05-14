Відповідне розпорядження підписав міський голова Богдан Андріїв. Відомо, що днями загинули 7 військових 68 окремого батальйону Територіальної оборони Закарпаття.
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В Ужгороді – День жалоби
Так, 11 травня на війні загинули семеро військових 68 окремого батальйону Територіальної оборони Закарпаття. Тому в Ужгороді 14 травня оголосили Днем жалоби.
12 травня міська рада також ухвалила рішення скасувати у міста святкові заходи, заплановані до Дня матері.
Імена полеглих захисників:
- Сергiй Тягiй,
Загиблий Сергiй Тягiй / фото Суспільне
- Iван Гутай,
Загиблий Iван Гутай/ фото Суспільне
- Богдан Ходанич,
Загиблий Богдан Ходанич / фото Суспільне
- Василь Буртин,
Загиблий Василь Буртин / фото Суспільне
- Валентин Мешко,
Загиблий Валентин Мешко / фото Суспільне
- Едуард Пилипiв,
Загиблий Едуард Пилипiв / фото Суспільне
- Вiталiй Кусик.
Загиблий Вiталiй Кусик / фото Суспільне
Болючі втрати України
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