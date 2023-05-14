Відповідне розпорядження підписав міський голова Богдан Андріїв. Відомо, що днями загинули 7 військових 68 окремого батальйону Територіальної оборони Закарпаття.

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В Ужгороді – День жалоби

Так, 11 травня на війні загинули семеро військових 68 окремого батальйону Територіальної оборони Закарпаття. Тому в Ужгороді 14 травня оголосили Днем жалоби.

12 травня міська рада також ухвалила рішення скасувати у міста святкові заходи, заплановані до Дня матері.

Імена полеглих захисників:

Сергiй Тягiй,



Загиблий Сергiй Тягiй / фото Суспільне

Iван Гутай,



Загиблий Iван Гутай/ фото Суспільне

Богдан Ходанич,



Загиблий Богдан Ходанич / фото Суспільне

Василь Буртин,



Загиблий Василь Буртин / фото Суспільне

Валентин Мешко,



Загиблий Валентин Мешко / фото Суспільне

Едуард Пилипiв,



Загиблий Едуард Пилипiв / фото Суспільне

Вiталiй Кусик.



Загиблий Вiталiй Кусик / фото Суспільне

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Болючі втрати України