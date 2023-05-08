Захиснику було лише 37 років. Він був родом зі Львівської області.
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Що відомо про загиблого Героя
Тарас Баран загинув на Бахмутському напрямку внаслідок влучання протитанкової ракети в авто медслужби. Чоловік отримав поранення, несумісні з життям.
Побратим захисника Владислава Матюш розповіла, що Тарас Баран загинув від прямого влучання російського снаряда. Це сталося під час евакуації поранених.
Тарас Баран загинув на Бахмутському напрямку / фото Владислава Матюш
Загинув на евакуації поранених від прямого влучання російського снаряда. Велика втрата, дуже боляче. Ти стількох врятував, а ми не змогли тебе врятувати. Біль,
– зазначила Матюш.
Відомо, що раніше Тарас Баран працював лікарем-генікологом у місцевій лікарні та пологовому. Чоловік був учасником АТО з 2015 року.
Тарас Баран також був випускником Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського. Після початку війни в Україні чоловік був капітаном медичної служби на Бахмутському напрямку Донецької області.
Захиснику було 37 років / фото Пустомитівська територіальна громада
Болючі втрати України
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