Захисник загинув 3 травня, у нього залишилось двоє синів та дружина. Про втрату сповістив мер Ковеля Ігор Чайка.

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З гіркотою й болем повідомляю, що Ковельська громада втратила ще одного воїна. 3 травня 2023 року внаслідок смертельного поранення на сході загинув ковельчанин Козуля Сергій Іванович,

– написав Чайка.

Що відомо про захисника

Козуля пішов на фронт добровольцем одразу після повномасштабного вторгнення ворога, 25 лютого 2022 року він став до лав Сил територіальної оборони України.

Служив стрільцем у складі 100-ї окремої бригади ТрО.

Захисник до кінця залишався відданим військовій присязі та українському народу.

Тепер захиснику залишиться назавжди 39 років. Чайка повідомив, що тіло Сергія Козулі доправлять у Ковель найближчими днями. Про день та порядок чину похорону повідомлять згодом.



Загиблий Сергій Козуля / Фото Ігоря Чайки

На фронті загинув молодий волинянин

Наприкінці березня під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув волинянин Віталій Бокій. Він був з Цуманської об'єднаної територіальної громади, йому було 33 роки.

Відомо, що загинув захисник внаслідок мінно-вибухової травми, несумісної з життям, в районі населеного пункту Павлівка Донецької області.