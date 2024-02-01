В Ужгороде 19-летнего студента забрали с вокзала и мобилизовали: что решил суд через 1,5 года

Парень получал образование на дневной форме обучения, однако его все равно призвали. Суд рассматривал его дело 1,5 года.

Инцидент произошел в марте 2022 года. Адвокат Украинского Хельсинского союза по правам человека Роман Лихачев поделился подробностями.

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Подробности инцидента в Ужгороде

Юрист рассказал историю Владимира Дядюха, чье имя было изменено. Этот 19-летний студент учился на дневной форме в одном из вузов Харькова. Когда российские захватчики стали массированно обстреливать город, парень эвакуировал свою маму в Ужгород. Именно там на вокзале его встретили представители военкомата и полиции.

По словам адвоката, Дядюха сопроводили в ТЦК и СП. По дороге туда Владимир показал студенческий билет и объяснил, что получает образование в университете на дневной форме. Однако в военкомате студента внесли в список военнообязанных, а затем направили в воинскую часть. Ее командир зачислил парня в личный состав и назначил пулеметчиком. Поэтому Владимир Дядюх обратился в УХСПЧ в Чугуеве.

Ему сначала в ТЦК сказали, что он может предоставить воинской части документы, подтверждающие его статус студента, и что после этого его уволят. Владимира же мобилизовали за один день и формально даже документов о прохождении военно-врачебной комиссии не предоставили. Но такого основания для увольнения из воинской части, как обучение, нет. То есть ему сразу сказали неправду,

– заявил правозащитник Лихачев.

Что решил суд

Адвокаты хотели обжаловать приказ и доказать в суде, что Владимира Дядюха мобилизовали незаконно. Однако рассмотрение дела затянулось на 1,5 года. За весь этот период состоялось 6 заседаний. Ответчиками были военная часть и Ужгородский РТЦК.

Юрист Лихачев заметил, что воинская часть не может самостоятельно увольнять лиц, которых незаконно мобилизовали, даже если там видят нарушения со стороны ТЦК. Увольнение таких людей возможно только в судебном порядке.

То есть человек должен идти в суд и доказывать, что действия ТЦК незаконны. Этот процесс, как в случае Владимира, может затянуться... Задержка возникла в частности из-за того, что на некоторые заседания не появлялись представители ТЦК, на некоторые – воинской части. Также они затягивали с предоставлением нужных документов,

– объяснил он.

Владимир прослужил полтора года пулеметчиком и воевал. За это время его отчислили из университета. Дядюх не мог уделять время учебе на фронте.

В сентябре 2023 года Владимира исключили из списков личного состава и уволили со службы по решению суда. Кроме этого суд удовлетворил иск частично и постановил выплатить парню компенсацию в размере 50 000 гривен. Теперь уже 21-летний Владимир Дядюх имеет статус УБД. Он хочет восстановиться в вузе и завершить обучение.

Что делать в случае незаконной мобилизации