Інцидент стався у березні 2022 року. Адвокат Української Гельсінської спілки з прав людини Роман Лихачов поділився подробицями.

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Подробиці інциденту в Ужгороді

Юрист розповів історію Володимира Дядюха, чиє ім'я було змінено. Цей 19-річний студент навчався за денною формою в одному з вишів Харкова. Коли російські загарбники стали масовано обстрілювати місто, хлопець евакуював свою маму до Ужгорода. Саме там на вокзалі його зустріли представники військкомату та поліції.

Зі слів адвоката, Дядюха супроводили до ТЦК та СП. Дорогою туди Володимир показав студентський квиток та пояснив, що здобуває освіту в університеті за денною формою. Однак у військкоматі студента внесли до списку військовозобов’язаних, а потім направили до військової частини. Її командир зарахував хлопця до особового складу та призначив кулеметником. Тому Володимир Дядюх звернувся до УГСПЛ у Чугуєві.

Йому спочатку в ТЦК сказали, що він може надати військовій частині документи, які підтверджують його статус студента, й що після цього його звільнять. Володимира ж мобілізували за один день і формально навіть документів про проходження військово-лікарської комісії не надали. Але такої підстави для звільнення з військової частини, як навчання, немає. Тобто йому одразу сказали неправду,

– заявив правозахисник Лихачов.

Що вирішив суд

Адвокати хотіли оскаржити наказ та довести у суді, що Володимира Дядюха мобілізували незаконно. Однак розгляд справи затягнувся на 1,5 року. За весь цей період відбулося 6 засідань. Відповідачами були військова частина та Ужгородський РТЦК.

Юрист Лихачов зауважив, що військова частина не може самостійно звільняти осіб, яких незаконно мобілізували, навіть якщо там бачать порушення з боку ТЦК. Звільнення таких людей можливе тільки у судовому порядку.

Тобто людина повинна йти до суду і доказувати, що дії ТЦК незаконні. Цей процес, як у випадку Володимира, може затягнутися… Затримка виникла зокрема через те, що на деякі засідання не з’являлися представники ТЦК, на деякі – військової частини. Також вони затягували з наданням потрібних документів,

– пояснив він.

Володимир прослужив півтора року кулеметником та воював. За цей час його відрахували з університету. Дядюх не міг приділяти час навчанню на фронті.

У вересні 2023 року Володимира виключили зі списків особового складу та звільнили зі служби за рішенням суду. Крім цього суд задовольнив позов частково та постановив виплатити хлопцю компенсацію у розмірі 50 000 гривень. Тепер вже 21-річний Володимир Дядюх має статус УБД. Він хоче поновитися у виші та завершити навчання.

Що робити у випадку незаконної мобілізації