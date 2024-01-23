Про це йдеться у судовому вироку Козельщинського районного суду Полтавської області. За словами чоловіка, під час кожного візиту до військкомату його визнавали непридатним до служби, але повістки продовжували приходити.
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Був в ТЦК, але повістки приходили
За даними суду, у червні 2023 року чоловіка визнали придатним до служби в армії. У листопаді 2023 року він отримав дві повістки, проте жодного разу він не з'явився до ТЦК.
Однак як розповів сам підсудний, повісток насправді було значно більше – 18 за весь час. Він приходив до ТЦК на перевірку 16 разів, де кожного разу через його стан здоров'я його відмовлялися брати на службу. Також чоловік зазначив, що востаннє – тобто в 16 раз, його до військової частини возив особисто підполковник. Чоловік скаржився на безлад у системі ТЦК та стверджував, що у його військовому квитку не відображена вся інформація щодо його обліку. За його словами, працівники військкомату постійно виправляють у ньому дати, замість внесення дійсної інформації.
Усе наведене вплинуло на нього та стало наслідком того, що останні два рази він дійсно не з`явився за повістками,
– констатують у вироку.
Підозрюваний визнав свою вину у суді та розкаявся. Його визнали винним за статтею про ухилення від військової служби. Його засудили до 4 років позбавлення волі, однак потім його замінили на 2 роки іспитового.
Відповідальність за ігнорування повісток
- Відповідно до чинного законодавства, за ігнорування повістки передбачає штраф від 1700 до 3400 гривень для звичайних людей та від 3400 до 5100 для посадовців.При повторному злочині штраф становитиме вже від 3400 до 5100 гривень для звичайних людей та від 5100 до 8500 гривень для посадовців. Ігнорування "бойової повістки" вже передбачає кримінальну відповідальність.
- Адвокат Олександр Кашма пояснив, що суд цілком може присудити позбавлення волі, якщо військовозобов'язаний без відстрочки і не з'явився на пункт збору в призначений час. Покарання можна уникнути, якщо є поважна причина та її документальне підтвердження.
- Тобто, ухилення від мобілізації може закінчитися штрафом, або ж позбавленням волі на строк від 3 до 5 років – у найгіршому випадку.
- Водночас в Міноборони вже анонсували, що з впровадженням системи "Оберіг" особам більше не відправлятимуть повістки декілька разів.