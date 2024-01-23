Про це йдеться у судовому вироку Козельщинського районного суду Полтавської області. За словами чоловіка, під час кожного візиту до військкомату його визнавали непридатним до служби, але повістки продовжували приходити.

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Був в ТЦК, але повістки приходили

За даними суду, у червні 2023 року чоловіка визнали придатним до служби в армії. У листопаді 2023 року він отримав дві повістки, проте жодного разу він не з'явився до ТЦК.

Однак як розповів сам підсудний, повісток насправді було значно більше – 18 за весь час. Він приходив до ТЦК на перевірку 16 разів, де кожного разу через його стан здоров'я його відмовлялися брати на службу. Також чоловік зазначив, що востаннє – тобто в 16 раз, його до військової частини возив особисто підполковник. Чоловік скаржився на безлад у системі ТЦК та стверджував, що у його військовому квитку не відображена вся інформація щодо його обліку. За його словами, працівники військкомату постійно виправляють у ньому дати, замість внесення дійсної інформації.

Усе наведене вплинуло на нього та стало наслідком того, що останні два рази він дійсно не з`явився за повістками,

– констатують у вироку.

Підозрюваний визнав свою вину у суді та розкаявся. Його визнали винним за статтею про ухилення від військової служби. Його засудили до 4 років позбавлення волі, однак потім його замінили на 2 роки іспитового.

Відповідальність за ігнорування повісток