В Ужгороде простились с погибшим разведчиком Святославом Сойко, который приехал из Франции

В Ужгороде 5 апреля провели в последний путь погибшего разведчика Святослава Сойко. 32-летний воин погиб 24 марта в бою в Запорожской области.

Воин вернулся из Франции, чтобы защищать Родину

Святослав родом из Ужгорода, однако длительное время жил во Франции. Там он служил разведчиком во Французском иностранном легионе.

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Когда 24 февраля Россия напала на Украину, мужчина решил вернуться домой, чтобы защищать родную землю. Уже 26 февраля он был в военкомате.

Кстати, отец Святослава в 2014 году также воевал. Тогда ему было 57 лет.

Когда мать спрашивала у сына, почему он возвращается в Украину, тот говорил, что по-другому не может.

Он говорил, что это наш последний, третий, шанс сохранить Украину. Первый в 2004-м, второй в 2014-м году и это наш последний шанс: если мы не сделаем, то не будем свободными. Говорил: мам, я верю, что Украина будет процветать,

– рассказала мать героя.

По словам родных, Святослав очень любил горы и имел много друзей из разных стран мира.

В Ужгороде простились со Святославом Сойко / Фото Mukachevo.net

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