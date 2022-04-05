Воїн повернувся з Франції, щоб захищати Батьківщину

Святослав родом з Ужгорода, однак тривалий час жив у Франції. Там він служив розвідником у Французькому іноземному легіоні.

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Коли 24 лютого Росія напала на Україну чоловік вирішив повернутися додому, щоб захищати рідну землю. Вже 26 лютого він був на військкоматі.

До речі, батько Святослава у 2014 році також воював. Тоді йому було 57 років.

Коли матір питала у сина, чому він вертається в Україну, той казав, що по-іншому не може.

Він говорив, що це наш останній, третій, шанс зберегти Україну. Перший у 2004-му, другий у 2014-му році і це наш останній шанс: якщо ми не зробимо, то не будемо вільними. Казав: мам, я вірю, що Україна буде процвітати,

– розповіла матір героя.

За словами рідних, Святослав дуже любив гори та мав багато друзів з різних країн світу.



В Ужгороді попрощалися зі Святославом Сойком / Фото Mukachevo.net

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