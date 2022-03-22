В Ужгороде снесли монумент к "300-летию воссоединения" Украины с Россией

В Ужгороде активисты демонтировали мемориальную плиту в честь 300-летия якобы воссоединения Украины с Россией. Очевидно, что она была не нужна и раньше, а после нападения Москвы – тем более.

Монумент стоял в одном из парков города. Активисты сначала облили его красной краской, а затем снесли.

Заметьте Российские спецслужбы называются "венгерской общиной" и призывают к отсоединению Закарпатья

Отметим, что на Закарпатье оккупанты пытались проводить подрывную деятельность. На российских информационных ресурсах распространяли фейки о так называемом "желании венгерской общины области отсоединиться от Украины". Также люди получали угрозы, поэтому следует быть осмотрительными.

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