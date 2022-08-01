В Ужгороде могут открыть аэропорт для пассажирских перевозок во время военного положения

Во время военного положения Ужгородский аэропорт могут открыть для перевозки пассажиров. Для этого требуется около 1 – 2 месяцев.

На сессии Закарпатского областного совета депутаты выделили деньги на возобновление ужгородского аэропорта. Об этом сообщил глава облсовета Владимир Чубирко.

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Местные власти выделили 26 миллионов

Эти 26 миллионов выделяются для того, чтобы у нас появился большой, уникальный и, возможно, последний, главный в государстве аэропорт,

– заявил Чубирко.

Глава облсовета рассказывает, что на данный момент это единственный в Украине аэропорт, который может функционировать для пассажирских перевозок.

Ведь взлетно-посадочная полоса начинается со Словакии и заканчивается Словакией. Поэтому самолеты взлетают в небо Европейского Союза, а не в небо Украины, которое сейчас закрыто.

Владимир Чубирко уверен, что совсем скоро наши самолеты полетят в направлении Вены, Праги или Мюнхена, если это потребуется.

Я уверен, что через месяц-другой у нас полетят борта наших украинских авиакомпаний, базирующиеся сегодня в Европе, в направлении Вены, в направлении, если нужно, Праги, Мюнхена,

– добавил председатель облсовета.

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