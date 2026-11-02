Радиационной угрозы нет: как узнавать о тревоге после взлома приложения

Вечером 1 ноября приложение "Воздушная тревога" подверглось кибератаке, в ходе которой были разосланы ложные оповещения об опасности. После сбоя Минцифры опубликовало четкий алгоритм действий для получения достоверных сигналов.

Как сообщает официальный телеграм Министерства цифровой трансформации Украины, на фоне масштабных технических сбоев гражданам необходимо срочно переключиться на альтернативные каналы получения информации об угрозах. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как узнавать о тревоге без приложения?

Минцифры опубликовало подробную инструкцию из 4 шагов, которая поможет не пропустить сигнал опасности, пока специалисты восстанавливают стабильную работу основного мобильного сервиса оповещения.

Прежде всего в министерстве призывают включить экстренные уведомления непосредственно на смартфонах. Государственная система экстренных оповещений использует технологию Cell Broadcast, которая отправляет сигналы об опасности, игнорируя любые режимы тишины на устройстве. Это гарантирует мгновенное распознавание настоящей тревоги для своевременного укрытия.

Пользователям операционной системы iOS необходимо зайти в "Настройки", выбрать "Уведомления", прокрутить экран вниз и активировать ползунки в разделе "Экстренные уведомления".

необходимо зайти в "Настройки", выбрать "Уведомления", прокрутить экран вниз и активировать ползунки в разделе "Экстренные уведомления". Владельцам Android следует перейти в "Настройки", затем в "Пароли и безопасность" или "Безопасность и чрезвычайные ситуации", где включить "Экстренные уведомления". Альтернативный способ для Android – раздел "Местоположение", пункт "Уведомления о воздушной тревоге в Украине".

Вторым критически важным правилом является ориентация на уличные сирены и другие физические системы оповещения, которые продолжают работать в штатном режиме. Услышав сигнал или получив официальное сообщение, необходимо немедленно направляться к ближайшему укрытию и оставаться там до отбоя.

В-третьих, проверенную информацию о воздушных угрозах и движении вражеских целей следует получать исключительно из официальных каналов Воздушных сил ВСУ в мессенджерах от Telegram, WhatsApp и Viber.

Отдельно в ведомстве подчеркнули, что для жителей столицы оповещения о воздушной тревоге в приложении "Киев Цифровой" функционируют без перебоев.

Что случилось с приложением "Воздушная тревога"?

Публикация этой инструкции стала прямым ответом на беспрецедентное несанкционированное вмешательство в работе системы. Вечером 1 ноября 2026 года, около 22:47 – 22:50, приложение "Воздушная тревога" подверглось хакерской атаке.

Пользователи по всей Украине внезапно получили фальшивые критические push-уведомления о "радиационной опасности", "химической угрозе", "уличных боях" и даже об угрозе удара "Орешника". Во Львовской области из-за этого сбоя часть уличных громкоговорителей воспроизвела аудиосигнал о радиационной опасности.

Воздушные силы и Центр противодействия дезинформации оперативно выступили с официальным опровержением наличия какой-либо радиационной или химической угрозы. Представители ведомств подтвердили факт вероятной кибератаки на приложение, призвав граждан не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам.