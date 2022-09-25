Правоохранители рассказали, что запустили телефон доверия. По нему можно позвонить, чтобы получить информацию, попал ли в русский плен кто-нибудь из родных или близких.

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По какому номеру звонить

Если вы предполагаете, что кто-то из ваших родных или близких попал в плен, то рекомендуем позвонить на горячую линию. Телефон доверия МВД: +38 089 420 18 66.

В случае, если у вас возникли другие вопросы, можно обратиться в Объединенный Центр по поиску и освобождению пленных при СБУ. Для этого следует позвонить по одному из этих номеров:

+38 067 650 83 32,

+38 098 087 36 01.

Также у вас есть возможность отправить запрос по электронной почте: united.centre.ssu@gmail.com.

Кроме того, получить сведения можно и в Национальном информационном бюро. Позвоните на горячую линию 1648 или на городской номер телефона (044) 287-81-65, если вы находитесь за границей. Также для удобства можно написать электронное письмо на этот адрес: nib.uncp.info@gmail.com.

Розыском тех, кто мог попасть в плен, занимается Координационный штаб по обращению с военнопленными. Необходимую информацию вам могут предоставить по номеру телефона (044) 428-62-74 или же по электронному адресу contact@gur.gov.ua.

Освобожденная из плена медик стала мамой

Напомним, что в ночь на 25 сентября родила медик Марьяна Мамонова. Одну из защитниц "Азовстали" 21 сентября удалось вернуть из плена, в котором она находилась более 4 месяцев.

Известно, что она стала матерью девочки. Ребенок появился на свет в Волынском областном перинатальном центре. Ее вес – 3255 граммов, а рост – 56 сантиметров. Заметим, что и Марьяна, и кроха сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.

Добавим, что 21 сентября в Украину удалось вернуть 200 защитников "Азовстали". Их обменяли на предателя медведчука. Последний, уверяют правоохранители, уже дал все необходимые показания, поэтому в нем больше не было потребности для нашего государства. Кроме того, удалось вернуть 5 героев-командиров "Азовстали". Вместо них врагу отдали 55 бойцов.

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