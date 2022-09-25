Правоохоронці розповіли, що запустили телефон довіри. За ним можна зателефонувати, щоб отримати інформацію, чи потрапив до російського полону хтось з рідних або близьких.

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За яким номером телефонувати

Якщо ви припускаєте, що хтось з ваших рідних або близьких потрапив у полон, то рекомендуємо зателефонувати на гарячу лінію. Телефон довіри МВС: +38 089 420 18 66.

У випадку, якщо у вас виникли інші запитання, то можна звернутися до Об'єднаного Центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ. Для цього сліз зателефонувати за одним з цих номерів:

+38 067 650 83 32,

+38 098 087 36 01.

Також у вас є можливість надіслати запит на електронну пошту: united.centre.ssu@gmail.com.

Крім того, отримати відомості можна й у Національному інформаційному бюро. Зателефонуйте на гарячу лінію 1648 або на міський номер телефона (044) 287-81-65, якщо ви перебуваєте за кордоном. Також для зручності можна написати електронного листа на цю адресу: nib.uncp.info@gmail.com.

Розшуком тих, хто міг потрапити до полону, займається Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Необхідну інформацію вам можуть надати за номером телефона (044) 428-62-74 або ж електронною адресою contact@gur.gov.ua.

Звільнена з полону медикиня стала мамою

Нагадаємо, що в ніч на 25 вересня народила медикиня Мар'яна Мамонова. Одну з захисниць "Азовсталі" 21 вересня вдалося повернути з полону, в якому вона перебувала понад 4 місяці.

Відомо, що вона стала мамою дівчинки. Дитина з'явилася на світ у Волинському обласному перинатальному центрі. Її вага – 3 255 грамів, а зріст – 56 сантиметрів. Зауважимо, що і Мар'яна, і крихітка зараз перебувають у задовільному стані.

Додамо, що 21 вересня до України вдалося повернути 200 захисників "Азовсталі". Їх обміняли на зрадника медведчука. Останній, переконують правоохоронці, вже надав усі необхідні свідчення, тож у ньому більше не було потреби в нашій державі. Крім того, вдалося повернути 5 героїв-командирів "Азовсталі". Замість них ворогові віддали 55 бійців.

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