При этом самому Михеилу Саакашвили в присутствии на заседании суда отказали. Власти, в очередной раз, сослались на его самочувствие, которое серьезно ухудшилось из-за голодовки, объявленной почти сразу после задержания.

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Однако адвокаты Михеила Саакашвили уверены, что власти попросту не хотят проводить нормальное судебное заседание. Они опасаются новых протестов.

Узник Кремля

Ведь сразу после приезда в Грузию Саакашвили задержали, и это спровоцировало массовые демонстрации в столице. По разным оценкам, митинг в поддержку политика собрал до 50 тысяч человек.



В Грузии митинг в поддержку Михеила Саакашвили собрал до 50 тысяч человек / Фото Getty Images

Напомню, что Саакашвили тайно приехал на родину из Украины еще 1 октября 2021 года. В Грузии он не появлялся еще с 2013 года, после того как его партия потеряла власть в стране.

Таким образом он хотел поддержать оппозицию на местных выборах, пошатнуть позиции правящей пророссийской партии и спровоцировать досрочные парламентские выборы. После ареста, он тут же назвал себя "узником Кремля".

Дело в том, что правящую партию "Грузинская мечта" возглавляет олигарх Бидзина Иванишвили, которого называют личным другом Владимира Путина.

Его партия, придя к власти, стала обвинять во всех грехах Саакашвили. Мол, даже в оккупации грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии виновата якобы не Россия, а бывший президент, который якобы спровоцировал войну.

Пророссийская политика Грузии

За несколько лет "Грузинская мечта" развернула страну в сторону России. Например, сорвав План действий по членству в НАТО, которое грузины могли получить уже в 2021 году.

После череды таких явно пророссийских действий власти, оппозиция, в которой и партия Саакашвили, всячески пыталась добиться честных выборов в парламент. На последних разгорелся скандал из-за того, что победившую "Грузинскую мечту" заподозрили в фальсификации.

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Спор оппозиции и властей должен был закончиться на муниципальных выборах. По договоренности сторон, если "Грузинская мечта" набирает по стране меньше 43%, то это подтвердит, что парламентские выборы были украдены, а Грузия нуждается в повторном голосовании.

Но "Грузинская мечта" все же смогла набрать необходимое количество голосов на муниципальном голосовании. Потому Иванишвили пока остается на посту.

Голодовка Саакашвили

Михеил Саакашвили продолжает голодовку. Его самочувствие резко ухудшилось и он нуждается в постоянном присмотре врачей.

Европейский суд по правам человека даже призвал экс-президента Грузии прекратить голодовку, опасаясь за его здоровье. При этом ЕСПЧ обязал действующие грузинские власти обеспечить безопасность и необходимый медицинский уход.



ЕСПЧ обязал власти Грузии обеспечить медицинский уход Саакашвили / Фото 24 канала

Саакашвили согласился прекратить голодовку, но выдвинул властям ряд условий:

перевезти его в больницу;

созвать консилиум врачей.

К тюремному персоналу у него нет доверия. Политик неоднократно называл сотрудников тюрьмы рабами Путина, а себя самого – его узником. Мол, Иванишвили просто говорящая голова, а все решения принимают в Кремле.

Консилиум врачей должен принять решение касаемо его реабилитации после голодовки. При этом часть из этих врачей выберут власти, а часть – сам Саакашвили.

Обратите внимание! Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Политика отправили в тюрьму в городе Рустави, поскольку против него было открыто несколько уголовных дел. Своей вины Саакашвили не признал и объявил голодовку в знак протеста, из-за чего у него ухудшилось состояние здоровья.

Дискредитация оппонента

Власти Грузии сейчас пытаются дискредитировать Саакашвили. Они периодически публикуют кадры его общения с персоналом тюрьмы, где он якобы грубит силовикам.

Политика решили показать не таким ослабевшим, как об этом говорит оппозиция. На видео показали, как силой перетаскивали Саакашвили в другую тюрьму, а тот активно упирался.

Однако, это возымело обратный эффект. В поддержку экс-президента высказались омбудсмен по правам человека в Грузии и ряд парламентариев из оппозиции. Некоторые из них даже объявили собственную голодовку, в знак солидарности с Михеилом Саакашвили.

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Может показаться, что политик проиграл, ведь его приезд не привел к смене режима. При этом власти продолжают открывать против экс-президента новые уголовные дела.

Очевидно, что само нахождение экс-президента в Грузии создает проблемы для нынешних властей.

Сейчас к Иванишвили и его правительству присматриваются как на Западе, так и в Кремле. Запад следит, чтобы с Саакашвили ничего не произошло, ведь за этим может последовать серьезный ответ в виде санкций.

Тем временем, Кремль следит, чтобы "Грузинская мечта" оставалась лояльной, и пребывала в сфере влияния России. Такая турбулентность для грузинских властей не прекратится, пока Саакашвили находится в стране.