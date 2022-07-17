Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он говорит, что узнал эту историю от одного из участников этой встречи.

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По словам Гудкова, это все происходит в Украине, потому что у путина была идея возродить что-то типа нового союза, новую империю во главе с россией с участниками – Украиной, беларусью, Казахстаном и, возможно, еще Арменией и Грузией.

Оппозиционер говорит, что в завершении встречи G8 выступил путин и довольно прилично сказал, что рад сотрудничеству с другими странами и заявил, что хочет попросить их кое-что.

В частности, чтобы они не влезали во взаимоотношения с бывшими республиками СССР, а он готов в обмен на это идти к ним на встречу по другим вопросам.

Такова была речь и она была адресована лидерам G8. И тогда никто ему не возразил. Реакция была такая – кто улыбнулся, кто отшутился, кто постучал по плечу, но никто не возразил,

– подчеркнул Гудков.

Он добавил, что там много людей, не только лидеры стран.

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Кстати, Гудков также рассказывал, что владимир путин ненавидит Владимира Зеленского с первого дня, когда тот стал президентом Украины.

"Это внутренняя природа путина. Поэтому, когда говорят, что "кажется, недолюбливает (Зеленского – 24 канал)", – он на самом деле его ненавидит", – объяснил оппозиционер.