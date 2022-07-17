Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він каже, що дізнався про цю історію від одного з учасників цієї зустрічі.

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За словами Гудкова, це все відбувається в Україні, бо в Путіна була ідея відродити щось типу нового союзу, нову імперію на чолі з росією з учасниками – Україною, білоруссю, Казахстану та, можливо, ще Вірменією та Грузією.

Опозиціонер каже, що на завершенні зустрічі G8 виступив путін і доволі пристойно сказав, що радий співпраці з іншими країнами і заявив, що хоче попросити їх дечого.

Зокрема, щоб вони вони не влазили у взаємовідносини з колишніми республіками СРСР, а він готовий в обмін на це йти до них на зустріч у інших питаннях.

Така була промова і вона була адресована лідерам G8. І тоді ніхто йому не заперечив. Реакція була така – хтось посміхнувся, хтось віджартувався, хтось постукав по плечу, але ніхто не заперечив,

– наголосив Гудков.

Він додав, що там було багато людей, не лише лідери країн.

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До слова, Гудков також розповідав, що владімір путін ненавидить Володимира Зеленського з першого дня, коли той став президентом України.

"Це внутрішня природа путіна. Тому, коли кажуть, що "здається, недолюблює (Зеленського – 24 канал)", – він насправді його ненавидить", – пояснив опозиціонер.