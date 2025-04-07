Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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У россиян не было достаточно сил в 2022 году

По словам секретаря парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко, в 2022 году Путина кто-то обманул.

Кто-то их дезинформировал, заявляя, что их будут встречать с цветами, а они просто зайдут небольшими силами. У них не было достаточно войск для полномасштабного вторжения.

Враг надеялся войти на территорию Украины и разместить войска в ключевых городах. На сопротивление они не рассчитывали. Однако россиянам не хватало ресурсов.

"Их цель заключалась в том, чтобы войти, разместить войска в ключевых центральных городах, поднять флаги и заявить: "Все, теперь вы под властью Российской Федерации". Но этот план не сработал", – объяснил Костенко.

Нардеп подчеркнул: враг недооценил украинцев.

"Мы выросли с того времени, когда получили независимость. Новое поколение выросло и воспиталось в других условиях. И сейчас мы должны четко понимать, что только наш собственный оборонно-промышленный комплекс и конкретные, современные договоренности с партнерами с четко прописанными действиями каждой стороны – только это может сдерживать агрессора", – акцентировал он.