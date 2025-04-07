Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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В росіян не було достатньо сил у 2022 році

За словами секретаря парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, у 2022 році Путіна хтось обманув.

Хтось їх дезінформував, заявляючи, що їх будуть зустрічати з квітами, а вони просто зайдуть невеликими силами. У них не було достатньо військ для повномасштабного вторгнення.

Ворог сподівався увійти на територію України та розмістити війська в ключових містах. На спротив вони не розраховували. Проте росіянам бракувало ресурсів.

"Їхня мета полягала в тому, щоб увійти, розмістити війська в ключових центральних містах, підняти прапори і заявити: "Все, тепер ви під владою Російської Федерації". Але цей план не спрацював", – пояснив Костенко.

Нардеп підкреслив: ворог недооцінив українців.

"Ми виросли з того часу, коли здобули незалежність. Нове покоління виросло і виховалося в інших умовах. І зараз ми повинні чітко розуміти, що лише наш власний оборонно-промисловий комплекс і конкретні, сучасні домовленості з партнерами з чітко прописаними діями кожної сторони – тільки це може стримувати агресора", – акцентував він.