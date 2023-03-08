В 2023 году Россия может перейти к обороне в Украине, – разведка США

В американской разведке убеждены, что России пока не хватает боеприпасов и войск, чтобы в 2023 году преуспеть на войне в Украине. Потому она может перейти к обороне.

После последних неудач на поле боя Путин стал осознавать проблемы, перед которыми встают его захватчики. Потому диктатор может скорректировать свою стратегию. Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

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Путин сосредоточился на ограниченных операциях

Российское наступление продолжается, но оккупанты терпят большие потери. Хейнс отмечает, что Путин, вероятно, лучше понимает пределы, которые могут достичь его военные. Похоже, диктатор сосредоточился на более ограниченных военных целях.

Тем не менее, Россия все равно может продолжать войну в Украине. По мнению Хейнса, это будет означать длительные паузы в наступательных действиях, как лучший шанс достичь своих стратегических целей.

Нехватка боеприпасов

Кроме того, государство-агрессорка предстает перед критическими проблемами морального духа и нехваткой боеприпасов. Если она не инициирует обязательную мобилизацию и не будет иметь поставки боеприпасов из третьих стран, ей будет все сложнее поддерживать наступление.

В конце концов, захватчики могут полностью перейти к содержанию и обороне оккупированных территорий. Разведка прогнозирует, что российские военные не восстановятся достаточно в этом году, чтобы добиться значительных достижений.