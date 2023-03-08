Після останніх невдач на полі бою Путін почав усвідомлювати проблеми, перед якими постають його загарбники. Тому диктатор може скоригувати свою стратегію. Про це заявила директорка Національної розвідки США Евріл Хейнс.

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Путін зосередився на обмежених операціях

Російський наступ триває, але окупанти зазнають великих втрат. Хейнс зазначає, що Путін, ймовірно, краще розуміє межі, що можуть досягти його військові. Схоже, диктатор наразі зосередився на більш обмежених військових цілях.

Проте Росія все одно може продовжувати війну в Україні. На думку Хейнс, це означатиме тривалі паузи в наступальних діях, як найкращий шанс досягти своїх стратегічних цілей.

Нестача боєприпасів

Крім того, держава-агресорка постає перед критичними проблемами морального духу і нестачею боєприпасів. Якщо вона не ініціює обов'язкову мобілізацію і не матиме поставок боєприпасів з третіх країн, їй буде все складніше підтримувати наступ.

Зрештою, загарбники можуть повністю перейти до утримання та оборони територій, які вони окупували. Розвідка прогнозує, що російські військові не відновляться достатньо цього року, щоб досягти значних здобутків.