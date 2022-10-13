Минимум – 55 миллиардов долларов: Зеленский озвучил МВФ и Всемирному банку потребности Украины на 2023 год

Владимир Зеленский 12 октября принял участие в работе второй министерской встречи стран-доноров, МВФ и Всемирного банка. Позже украинский лидер поделился своим выступлением в сети.

Зеленский заявил, что в 2022 году российский террор привел к падению украинской экономики больше, чем на 1/3. Кроме того, на треть сократились доходы украинцев и украинок.

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Президент напомнил, что враг разрушил тысячи предприятий и объектов инфраструктуры. Внутренними переселенцами из-за российской агрессии стали миллионы людей.

Сейчас в Украине есть две ключевые государственные финансовые потребности. Зеленский подчеркнул, что речь идет о:

38 миллиардов долларов для покрытия дефицита государственного бюджета в 2023 году;

17 миллиардов долларов для восстановления критической инфраструктуры в пределах RDNA.

Также Украине нужны целевые кредиты, чтобы:

отстроить электроэнергетическую инфраструктуру;

расширить экспорт в Европу.



Также, с учетом созданной Россией кризисной ситуации на всем континенте, мы нуждаемся в кредитных лимитах для закупок газа, угля до следующего отопительного сезона. Объем этого уровня поддержки – не менее 5 миллиардов долларов,

– заявил Зеленский.

Он предположил, что возможно их не придется использовать. В то же время, они должны быть, чтобы гарантировать стабильность.

Зеленский подчеркнул, что критически важна новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом. Речь идет о сумме до 20 миллиардов долларов. Зеленский подчеркнул, что необходимо наконец-то утвердить такую программу как основной источник покрытия дефицита.

Зеленский о финансовом "Рамштайне"

Зеленский отметил, что потенциал демократических стран – гораздо больше, чем имеющиеся потребности. Именно поэтому говорится о создании финансового "Рамштайна". Необходимо, чтобы был системный инструмент для постоянной поддержки борьбы за свободу Украины.

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