Минимум – 55 миллиардов долларов: Зеленский озвучил МВФ и Всемирному банку потребности Украины на 2023 год
Владимир Зеленский 12 октября принял участие в работе второй министерской встречи стран-доноров, МВФ и Всемирного банка. Позже украинский лидер поделился своим выступлением в сети.
Зеленский заявил, что в 2022 году российский террор привел к падению украинской экономики больше, чем на 1/3. Кроме того, на треть сократились доходы украинцев и украинок.
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Президент напомнил, что враг разрушил тысячи предприятий и объектов инфраструктуры. Внутренними переселенцами из-за российской агрессии стали миллионы людей.
Сейчас в Украине есть две ключевые государственные финансовые потребности. Зеленский подчеркнул, что речь идет о:
- 38 миллиардов долларов для покрытия дефицита государственного бюджета в 2023 году;
- 17 миллиардов долларов для восстановления критической инфраструктуры в пределах RDNA.
Также Украине нужны целевые кредиты, чтобы:
- отстроить электроэнергетическую инфраструктуру;
- расширить экспорт в Европу.
Также, с учетом созданной Россией кризисной ситуации на всем континенте, мы нуждаемся в кредитных лимитах для закупок газа, угля до следующего отопительного сезона. Объем этого уровня поддержки – не менее 5 миллиардов долларов,
– заявил Зеленский.
Он предположил, что возможно их не придется использовать. В то же время, они должны быть, чтобы гарантировать стабильность.
Зеленский подчеркнул, что критически важна новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом. Речь идет о сумме до 20 миллиардов долларов. Зеленский подчеркнул, что необходимо наконец-то утвердить такую программу как основной источник покрытия дефицита.
Зеленский о финансовом "Рамштайне"
Зеленский отметил, что потенциал демократических стран – гораздо больше, чем имеющиеся потребности. Именно поэтому говорится о создании финансового "Рамштайна". Необходимо, чтобы был системный инструмент для постоянной поддержки борьбы за свободу Украины.
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