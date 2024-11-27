Новые стандарты по светофорам: зеленый цвет заменят на другой

В Украине меняют госстандарт светофоров. Это предусматривает изменение самих светофоров и даже оттенка зеленого цвета.

Кроме того, новый Госстандарт урегулирует параметры новых велосипедных светофоров. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на соответствующий приказ.

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Какие изменения предусмотрены

С 2025 года начнут устанавливать новые светофоры современного образца. Новый государственный стандарт вступит в силу уже 1 мая.

Среди изменений, которые предусматривает новый государственный стандарт, изменен оттенок зеленого сигнала. Он станет изумрудным, ведь такой цвет лучше воспринимается водителями.

Стрелки на светофорах станут шевронными – это улучшит их видимость. Кроме того, таймеры обратного отсчета планируют устанавливать как на пешеходных, так и на транспортных светофорах. Известно, что также внедряют новые кнопки вызова сигнала светофора и устройства звукового оповещения.

Госстандарт также будет регулировать еще один важный вопрос. В частности, параметры велосипедных и велопешеходных светофоров. Их дополнят пиктограммой велосипеда, а диаметр линзы составит 100 миллиметров для велосипедных дорожек и 200 миллиметров, если светофор установлен над дорогой.