С начала 2026 года по состоянию на 23 ноября Силы обороны Украины уничтожили 1004 российских танка. Общий вес уничтоженного вражеского железа составил 45 тысяч тонн бронированной стали.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, для наглядности такой объем металла эквивалентен шести Эйфелевым башням, на строительство каждой из которых ушло около 7300 тонн железа.

Каковы подробности?

Основу танкового парка армии России составляют машины Т-72, Т-80 и Т-90. Вес каждой такой единицы колеблется от 41 до 46 тонн.



Уничтоженные российские танки / Генеральный штаб ВСУ

Сорванные вражеские штурмы и спасенные жизни

Каждый уничтоженный танк оккупантов означает сорванный штурм, удержанные рубежи и спасенные жизни украинских бойцов на передовой.

Утилизация бронетехники является результатом ежедневной слаженной работы артиллеристов, операторов дронов, противотанковых стрелков, пилотов и пехоты.

Украинские военные подчеркнули, что будут продолжать уничтожать тяжелую технику оккупантов до полного прекращения вооруженной агрессии России.

По состоянию на 23 ноября, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1 639 641 военнослужащего. Только за последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 2 471 оккупанта. Общие потери танков составили 12 492 единицы.