Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, для наочності такий обсяг металу еквівалентний шести Ейфелевим вежам, на спорудження кожної з яких пішло близько 7300 тонн заліза.

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Які подробиці?

Основу танкового парку армії Росії становлять машини Т-72, Т-80 і Т-90. Вага кожної такої одиниці коливається від 41 до 46 тонн.

Знищені російські танки / Генеральний штаб ЗСУ

Зірвані ворожі штурми та врятовані життя

Кожен ліквідований танк окупантів означає зірваний штурм, утримані рубежі та збережені життя українських бійців на передовій.

Утилізація бронетехніки є результатом щоденної злагодженої роботи артилеристів, операторів дронів, протитанкістів, пілотів і піхоти.

Українські військові наголосили, що продовжуватимуть нищити важку техніку окупантів до повного припинення збройної агресії Росії.

Станом на 23 листопада, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 639 641 військового. Лише за останню добу українські захисники ліквідували ще 2 471 окупанта. Загальні втрати танків сягнули 12 492 одиниці.