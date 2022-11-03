Сегодня Укрэнерго предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения.

Где нет света

В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать графики аварийных отключений. Ограничения электроснабжения применимы ко всем категориям потребителей.

Для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют графики почасовых отключений. В этом формате предоставить информацию о сроках отключения именно вашей улицы или района – обязанность местного оператора распределительных сетей (облэнерго).

В Укрэнерго напомнили, что ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Такие мероприятия дают возможность энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей,

– отметили в ведомстве.