"Помним Голодомор, победим террористическую Россию": в 60 городах мира пройдут акции

24 ноября 2022 , 14:04
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Ко Дню Памяти Жертв Голодомора в 60 городах по всему миру пройдет 60 акций, во время которых почтит память жертв Голодомора – геноцида украинского народа.

Организаторы сообщили, что акции пройдут 26 ноября в разных странах в 16:00 по местному времени. Участники зажгут свечи памяти, чтобы почтить жертв Голодомора. А также память жертв современного геноцида и агрессии, которую совершает Россия против Украины.

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Украинцы должны привлечь внимание международной общественности и медиа к геноциду украинского народа в 1930-х годах сталинским тоталитарным советским режимом, а также во время нынешней военной агрессии Москвы.

Россия совершает геноцид против украинского народа

Украинские диаспоры обратились с официальным призывом ко всем цивилизованным и демократическим государств мира признать Голодомор 1932 – 1933 годов, а также нынешнюю войну России против Украины и мирного населения – геноцидом украинского народа.

Вторжение России в Украину имеет четкую цель – уничтожить украинскую нацию, украинскую идентичность, культуру и язык. С этой целью российские оккупанты убивают и депортируют украинцев, разрушают города, сжигают украинские книги,
– подчеркнули организаторы акции.


Россия совершает геноцид против украинского народа / Фото Ермоленко

Россия повторяет преступления геноцида

В 1932 – 1933 годах тогдашний коммунистический тоталитарный режим – предшественник нынешнего путинского режима совершил в Украине преступление геноцида – Голодомор. Умышленно созданным голодом были убиты миллионы украинцев.

Советский тоталитарный режим скрывал преступление посредством пропаганды.

Украинская диаспора хочет привлечь внимание мира к тому, что тоталитарному сталинскому режиму удалось скрыть свое преступление благодаря дерзкой пропаганде и лжи. Ведь современная Россия также использует пропаганду и ложь, чтобы скрыть свои военные преступления в Украине.

Украинский народ нашел в себе силу и волю, чтобы возродиться от потерь, боли, навязанной альтернативной истории и завоевать свою независимость. И сегодня украинцы героически противостоят попыткам Москвы снова захватить Украину и уничтожить украинцев.
– отметили активисты.

К слову, теперь Россия хочет уморить голодом и холодом не только Украину, но и весь мир, намеренно пытаясь создать глобальный продовольственный кризис из-за блокирования экспорта украинского зерна.

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Важно. Как присоединиться к акции

Если вы участник, присоединяйтесь к группам:

Организаторы просят заполнить онлайн-форму.

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В каких городах и когда проходить на акции

  • Australia, Sydney, 26.11
  • Australia, Canberra, 26.11
  • Austria, Vienna, 26.11
  • Belgium, Mons, 26.11
  • China, Shanghai, 26.11
  • Croatia, Zagreb, 25.11
  • Cyprus, Paphos, 26.11
  • Czech Republic, Prague, 26.11
  • Denmark, Copenhagen, 26.11
  • Estonia, Tallinn, 26.11
  • Finland, Helsinki, 26.11
  • France, Dijon, 26.11
  • France, Grenoble, 26.11
  • France, Lyon, 26.11
  • France, Nantes, 26.11
  • France, Rouen, 24.11
  • France, Valence, 26.11
  • Georgia, Tbilisi, 26.11
  • Germany, Berlin, 26.11
  • Germany, Aachen, 26.11
  • Germany, Augsburg, 26.11
  • Germany, Dusseldorf, 26.11
  • Germany, Frankfurt, 27.11
  • Germany, Halberstadt, 26.11
  • Germany, Hamburg, 26.11
  • Germany, Heiderberg, 26.11
  • Germany, Leipzig, 25.11
  • Germany, Munich, 26.11
  • Germany, Regensburg, 26.11
  • Germany, Stuttgart, 26.11
  • Great Britain, London, 26.11
  • Greece, Athens, 26.11
  • Greece, Thessaloniki, 26.11
  • Hungary, Budapest, 26.11
  • Italy, Brescia, 26.11
  • Italy, Milan, 26.11
  • Italy, Rome, 26.11
  • Italy, Turin, 26.11
  • Latvia, Riga, 26.11
  • Lithuania, Vilnius, 26.11
  • Malta, Valletta, 26.11
  • Moldova, Chișinau, 26.11
  • Norway, Oslo, 26.11
  • Poland, Lublin, 26.11
  • Portugal, Lisbon, 26.11
  • Romania, Bucharest, 26.11
  • Scotland, Glasgow, 25.11
  • Scotland, Edinburgh, 26.11
  • Slovakia, Bratislava, 26.11
  • Slovenia, Ljubljana, 26.11
  • Spain, Alicante, 26.11
  • Spain, Barcelona, 26.11
  • Spain, Madrid, 27.11
  • Sweden, Stockholm, 26.11
  • Sweden, Gothenburg, 26.11
  • Sweden, Linköping, 26.11
  • Switzerland, Geneva, 26.11
  • Switzerland, Zürich, 26.11
  • USA, Florida, Boca Raton, 26.11
  • USA, Georgia, Atlanta, 26.11
  • USA, Missouri, Saint Louis, 26.11

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Автор: Анастасія Лукашевська