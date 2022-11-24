"Помним Голодомор, победим террористическую Россию": в 60 городах мира пройдут акции

Ко Дню Памяти Жертв Голодомора в 60 городах по всему миру пройдет 60 акций, во время которых почтит память жертв Голодомора – геноцида украинского народа.

Организаторы сообщили, что акции пройдут 26 ноября в разных странах в 16:00 по местному времени. Участники зажгут свечи памяти, чтобы почтить жертв Голодомора. А также память жертв современного геноцида и агрессии, которую совершает Россия против Украины.

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Украинцы должны привлечь внимание международной общественности и медиа к геноциду украинского народа в 1930-х годах сталинским тоталитарным советским режимом, а также во время нынешней военной агрессии Москвы.

Россия совершает геноцид против украинского народа

Украинские диаспоры обратились с официальным призывом ко всем цивилизованным и демократическим государств мира признать Голодомор 1932 – 1933 годов, а также нынешнюю войну России против Украины и мирного населения – геноцидом украинского народа.

Вторжение России в Украину имеет четкую цель – уничтожить украинскую нацию, украинскую идентичность, культуру и язык. С этой целью российские оккупанты убивают и депортируют украинцев, разрушают города, сжигают украинские книги,

– подчеркнули организаторы акции.



Россия совершает геноцид против украинского народа / Фото Ермоленко

Россия повторяет преступления геноцида

В 1932 – 1933 годах тогдашний коммунистический тоталитарный режим – предшественник нынешнего путинского режима совершил в Украине преступление геноцида – Голодомор. Умышленно созданным голодом были убиты миллионы украинцев.

Советский тоталитарный режим скрывал преступление посредством пропаганды.

Украинская диаспора хочет привлечь внимание мира к тому, что тоталитарному сталинскому режиму удалось скрыть свое преступление благодаря дерзкой пропаганде и лжи. Ведь современная Россия также использует пропаганду и ложь, чтобы скрыть свои военные преступления в Украине.

Украинский народ нашел в себе силу и волю, чтобы возродиться от потерь, боли, навязанной альтернативной истории и завоевать свою независимость. И сегодня украинцы героически противостоят попыткам Москвы снова захватить Украину и уничтожить украинцев.

– отметили активисты.

К слову, теперь Россия хочет уморить голодом и холодом не только Украину, но и весь мир, намеренно пытаясь создать глобальный продовольственный кризис из-за блокирования экспорта украинского зерна.

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Важно. Как присоединиться к акции

Если вы участник, присоединяйтесь к группам:

Организаторы просят заполнить онлайн-форму.

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В каких городах и когда проходить на акции

Australia, Sydney, 26.11

Australia, Canberra, 26.11

Austria, Vienna, 26.11

Belgium, Mons, 26.11

China, Shanghai, 26.11

Croatia, Zagreb, 25.11

Cyprus, Paphos, 26.11

Czech Republic, Prague, 26.11

Denmark, Copenhagen, 26.11

Estonia, Tallinn, 26.11

Finland, Helsinki, 26.11

France, Dijon, 26.11

France, Grenoble, 26.11

France, Lyon, 26.11

France, Nantes, 26.11

France, Rouen, 24.11

France, Valence, 26.11

Georgia, Tbilisi, 26.11

Germany, Berlin, 26.11

Germany, Aachen, 26.11

Germany, Augsburg, 26.11

Germany, Dusseldorf, 26.11

Germany, Frankfurt, 27.11

Germany, Halberstadt, 26.11

Germany, Hamburg, 26.11

Germany, Heiderberg, 26.11

Germany, Leipzig, 25.11

Germany, Munich, 26.11

Germany, Regensburg, 26.11

Germany, Stuttgart, 26.11

Great Britain, London, 26.11

Greece, Athens, 26.11

Greece, Thessaloniki, 26.11

Hungary, Budapest, 26.11

Italy, Brescia, 26.11

Italy, Milan, 26.11

Italy, Rome, 26.11

Italy, Turin, 26.11

Latvia, Riga, 26.11

Lithuania, Vilnius, 26.11

Malta, Valletta, 26.11

Moldova, Chișinau, 26.11

Norway, Oslo, 26.11

Poland, Lublin, 26.11

Portugal, Lisbon, 26.11

Romania, Bucharest, 26.11

Scotland, Glasgow, 25.11

Scotland, Edinburgh, 26.11

Slovakia, Bratislava, 26.11

Slovenia, Ljubljana, 26.11

Spain, Alicante, 26.11

Spain, Barcelona, 26.11

Spain, Madrid, 27.11

Sweden, Stockholm, 26.11

Sweden, Gothenburg, 26.11

Sweden, Linköping, 26.11

Switzerland, Geneva, 26.11

Switzerland, Zürich, 26.11

USA, Florida, Boca Raton, 26.11

USA, Georgia, Atlanta, 26.11

USA, Missouri, Saint Louis, 26.11

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