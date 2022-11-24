"Помним Голодомор, победим террористическую Россию": в 60 городах мира пройдут акции
Ко Дню Памяти Жертв Голодомора в 60 городах по всему миру пройдет 60 акций, во время которых почтит память жертв Голодомора – геноцида украинского народа.
Организаторы сообщили, что акции пройдут 26 ноября в разных странах в 16:00 по местному времени. Участники зажгут свечи памяти, чтобы почтить жертв Голодомора. А также память жертв современного геноцида и агрессии, которую совершает Россия против Украины.
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Украинцы должны привлечь внимание международной общественности и медиа к геноциду украинского народа в 1930-х годах сталинским тоталитарным советским режимом, а также во время нынешней военной агрессии Москвы.
Россия совершает геноцид против украинского народа
Украинские диаспоры обратились с официальным призывом ко всем цивилизованным и демократическим государств мира признать Голодомор 1932 – 1933 годов, а также нынешнюю войну России против Украины и мирного населения – геноцидом украинского народа.
Вторжение России в Украину имеет четкую цель – уничтожить украинскую нацию, украинскую идентичность, культуру и язык. С этой целью российские оккупанты убивают и депортируют украинцев, разрушают города, сжигают украинские книги,
– подчеркнули организаторы акции.
Россия совершает геноцид против украинского народа / Фото Ермоленко
Россия повторяет преступления геноцида
В 1932 – 1933 годах тогдашний коммунистический тоталитарный режим – предшественник нынешнего путинского режима совершил в Украине преступление геноцида – Голодомор. Умышленно созданным голодом были убиты миллионы украинцев.
Советский тоталитарный режим скрывал преступление посредством пропаганды.
Украинская диаспора хочет привлечь внимание мира к тому, что тоталитарному сталинскому режиму удалось скрыть свое преступление благодаря дерзкой пропаганде и лжи. Ведь современная Россия также использует пропаганду и ложь, чтобы скрыть свои военные преступления в Украине.
Украинский народ нашел в себе силу и волю, чтобы возродиться от потерь, боли, навязанной альтернативной истории и завоевать свою независимость. И сегодня украинцы героически противостоят попыткам Москвы снова захватить Украину и уничтожить украинцев.
– отметили активисты.
К слову, теперь Россия хочет уморить голодом и холодом не только Украину, но и весь мир, намеренно пытаясь создать глобальный продовольственный кризис из-за блокирования экспорта украинского зерна.
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Важно. Как присоединиться к акции
Если вы участник, присоединяйтесь к группам:
Организаторы просят заполнить онлайн-форму.
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В каких городах и когда проходить на акции
- Australia, Sydney, 26.11
- Australia, Canberra, 26.11
- Austria, Vienna, 26.11
- Belgium, Mons, 26.11
- China, Shanghai, 26.11
- Croatia, Zagreb, 25.11
- Cyprus, Paphos, 26.11
- Czech Republic, Prague, 26.11
- Denmark, Copenhagen, 26.11
- Estonia, Tallinn, 26.11
- Finland, Helsinki, 26.11
- France, Dijon, 26.11
- France, Grenoble, 26.11
- France, Lyon, 26.11
- France, Nantes, 26.11
- France, Rouen, 24.11
- France, Valence, 26.11
- Georgia, Tbilisi, 26.11
- Germany, Berlin, 26.11
- Germany, Aachen, 26.11
- Germany, Augsburg, 26.11
- Germany, Dusseldorf, 26.11
- Germany, Frankfurt, 27.11
- Germany, Halberstadt, 26.11
- Germany, Hamburg, 26.11
- Germany, Heiderberg, 26.11
- Germany, Leipzig, 25.11
- Germany, Munich, 26.11
- Germany, Regensburg, 26.11
- Germany, Stuttgart, 26.11
- Great Britain, London, 26.11
- Greece, Athens, 26.11
- Greece, Thessaloniki, 26.11
- Hungary, Budapest, 26.11
- Italy, Brescia, 26.11
- Italy, Milan, 26.11
- Italy, Rome, 26.11
- Italy, Turin, 26.11
- Latvia, Riga, 26.11
- Lithuania, Vilnius, 26.11
- Malta, Valletta, 26.11
- Moldova, Chișinau, 26.11
- Norway, Oslo, 26.11
- Poland, Lublin, 26.11
- Portugal, Lisbon, 26.11
- Romania, Bucharest, 26.11
- Scotland, Glasgow, 25.11
- Scotland, Edinburgh, 26.11
- Slovakia, Bratislava, 26.11
- Slovenia, Ljubljana, 26.11
- Spain, Alicante, 26.11
- Spain, Barcelona, 26.11
- Spain, Madrid, 27.11
- Sweden, Stockholm, 26.11
- Sweden, Gothenburg, 26.11
- Sweden, Linköping, 26.11
- Switzerland, Geneva, 26.11
- Switzerland, Zürich, 26.11
- USA, Florida, Boca Raton, 26.11
- USA, Georgia, Atlanta, 26.11
- USA, Missouri, Saint Louis, 26.11
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