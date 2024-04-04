В Африке слон напал на джип и убил туристку: жуткое видео

Слон напал на джип с туристами, которые были на сафари в Замбии. В результате этого погибла пожилая женщина из США.

Слон напал на джип с туристами в национальном парке Кафуэ. В компании, которая организовала сафари, уже отреагировали.

Смотрите также Это уже настоящий рецидив: стадо овец нагло пересекло польско-украинскую границу

Подробности инцидента

Инцидент произошел утром в субботу в национальном парке Кафуэ в Замбии. Слон атаковал автомобиль, в котором находились 6 гостей и гид, которые ехали на сафари из лагеря Луфупа.

"Шестеро гостей были на сафари, когда на автомобиль неожиданно напал слон", – сказал в заявлении Кейт Винсент, генеральный директор Wilderness, добавив, что автомобиль гида сафари был "заблокирован" местностью во время нападения.

Компания Wilderness, которая проводит сафари, уточнила, что во время инцидента была ранена 79-летняя женщина. Ее доставили в больницу в Южной Африке, где она позже умерла.

По словам оператора сафари, погибла пожилая американская туристка, впоследствии об этом сообщили и в полиции. Семья женщины подтвердила, что Гейл Мэттсон ушла из жизни.

По данным компании, еще четырем людям была оказана помощь в связи с легкими травмами после инцидента.

Все наши гиды чрезвычайно хорошо обучены и опытные, но, к сожалению, в данном случае местность и растительность были такие, что маршрут гида был заблокирован, и он не смог достаточно быстро вывести транспортное средство из опасной зоны,

– сообщил Винсент.

По словам Винсента, после нападения руководство национального парка Кафуэ немедленно вызвали на помощь, а на место происшествия отправили вертолет.

Компания сотрудничает со следствием и выразила соболезнования семье погибшей.

Момент нападения слона в Замбии: смотрите видео (18+)

Полиция начала расследование

В расследовании участвуют местная полиция, Департамент национальных парков и дикой природы Замбии и другие органы власти.

Согласно заявлению, тело пожилой женщины передадут ее семье в США при поддержке местных властей Замбии и посольства США в Лусаке.

В прошлом месяце аналогичное нападение слона произошло в национальном парке Пиланесберг в Южной Африке. Тогда, к счастью, никто не пострадал.