Сейчас они касаются аэропортов Волгограда и Саратова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские телеграмм-каналы.

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Что известно о введении ограничений в аэропортах России

Около 20:40 сообщалось, что временные ограничения ввели только в аэропорту Волгограда. Однако, через несколько минут в российских телеграмм-каналах появилась информация о введении ограничений и в аэропорту Саратова.

Там ввели план "Ковер". Сейчас эти аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы.

К слову, 7 апреля Воздушные силы ВСУ нанесли удар по комплексу складских помещений, который активно использовался вооруженными силами России в Озерках Курской области. В результате точного удара были уничтожены ангары, несколько военных зданий и техническое оборудование.

Кроме этого, удалось ликвидировать более 30 оккупантов, в том числе экипажи БпЛА и ремонтников.