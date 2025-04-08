Наразі вони стосуються аеропортів Волгограда та Саратова. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські телеграм-канали.

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Що відомо про введення обмежень в аеропортах Росії

Близько 20:40 повідомлялося, що тимчасові обмеження запровадили лише в аеропорту Волгограда. Однак, за кілька хвилин у російських телеграм-каналах з'явилася інформація про введення обмежень і в аеропорту Саратова.

Там ввели план "Килим". Наразі ці аеропорти тимчасово не приймають і не відправляють рейси.

До слова, 7 квітня Повітряні сили ЗСУ завдали удару по комплексу складських приміщень, який активно використовувався збройними силами Росії в Озерках Курської області. Внаслідок влучного удару було знищено ангари, кілька військових будівель та технічне обладнання.

Окрім цього, вдалося ліквідувати понад 30 окупантів, у тому числі екіпажі БпЛА та ремонтників.