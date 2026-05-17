"Лишали жизни каждого": в оккупированных Алешках россияне убивают людей за еду

В оккупированных россиянами Алешках, что на Херсонщине, зимой и весной этого года люди массово погибали от голода и холода. Город фактически оказался в блокаде – жителям до сих пор не доставляют продукты, лекарства и пенсии, а разрушенная коммунальная инфраструктура только усложняет ситуацию.

Об этом говорится в материале "Радио Свобода".

Что сейчас происходит в Алешках?

О реальной ситуации в Алешках рассказала начальница городской военной администрации Татьяна Гасаненко. По ее словам, даже базовые продукты, например мука, продавались стаканами и стоили достаточно дорого.

Однако денег в городе фактически нет.

Как рассказала Гасаненко, даже те условные социальные выплаты, которые пообещали россияне – согласно Женевским конвенциям, именно они обязаны заботиться о людях на временно оккупированных территориях – получить почти невозможно.

Чтобы оформить помощь, нужно ехать в Скадовск. А это та самая дорога, которая постоянно обстреливалась еще до наступления зимы, и на которой всегда гибли люди,

– объяснила руководительница МВА.

Она добавила, что российские военные силой отбирают продовольствие у жителей оккупированных Олешек.

Нам известно, что люди погибали, пытаясь защитить свои продукты от оккупантов... Эти негодяи пытались отобрать еду и лишали жизни каждого, кто просто мешал им пройти в подвал, где хранились последние запасы для выживания,

– поделилась Татьяна Гасаненко.

Сейчас точное количество людей, которые остаются в Олешках, неизвестно. По разным оценкам, там может находиться около 1,7 – 2 тысяч человек, среди них – до нескольких десятков детей.

Как рассказывают волонтеры, за все время изоляции в Олешки смогли прорваться лишь несколько автомобилей с продовольствием. Сейчас жители города снова оказались на грани голода.

Напомним, о гуманитарном кризисе на оккупированных территориях Херсонщины говорят уже длительное время. Кроме Олешек, тяжелой остается ситуация в Голой Пристани.

Как рассказала 24 Каналу журналистка из Херсона Евгения Вирлич, если еще полгода назад в эти населенные пункты можно было что-то доставить и волонтеры могли вывозить желающих, то последние 4 месяца дороги заминированы. Сейчас россияне делают все, чтобы превратить регион в закрытую зону.

Вирлич добавила, что последние поставки, о которых сообщали, были настолько скудными, что речь идет скорее о геноциде, а не поддержке.

В Херсоне россияне продолжают охоту на людей

Российские войска используют тактику запугивания в Херсоне, чтобы заставить людей уехать из города. Враг понимает, что жители, которые остались, поддерживают ВСУ и Украину, а также несмотря на все они будут поддерживать жизнь в городе.

Известно также, что россияне активно охотятся именно на маломобильных людей – они пользуются тем, что пожилым людям трудно быстро сориентироваться во время обстрела.

Утром 2 мая вражеский дрон попал в маршрутку с пассажирами в Днепровском районе Херсона. В результате террора на месте погибли два человека – коммунальщик и женщина. Также 9 человек получили ранения, в том числе 4 коммунальщика.

Вскоре враг нанес еще один удар по Центральному району Херсона, где беспилотник поразил автобус.