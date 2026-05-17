Про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода".

Що зараз відбувається в Олешках?

Про реальну ситуацію в Олешках розповіла начальниця міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. За її словами, навіть базові продукти, як-от борошно, продавалися склянками та коштували досить дорого.

Однак грошей у місті фактично немає.

Як розповіла Гасаненко, навіть ті умовні соціальні виплати, які пообіцяли росіяни – згідно з Женевськими конвенціями, саме вони зобов'язані дбати про людей на тимчасово окупованих територіях – отримати майже неможливо.

Щоб оформити допомогу, потрібно їхати до Скадовська. А це та сама дорога, яка постійно обстрілювалася ще до настання зими, і на якій завжди гинули люди,

– пояснила очільниця МВА.

Вона додала, що російські військові силою відбирають продовольство у мешканців окупованих Олешок.

Нам відомо, що люди гинули, намагаючись захистити свої продукти від окупантів... Ці негідники намагалися відібрати їжу і позбавляли життя кожного, хто просто заважав їм пройти в підвал, де зберігалися останні запаси для виживання,

– поділилася Тетяна Гасаненко.

Наразі точна кількість людей, які залишаються в Олешках, невідома. За різними оцінками, там може перебувати близько 1,7 – 2 тисяч осіб, серед них – до кількох десятків дітей.

Як розповідають волонтери, за весь час ізоляції до Олешок змогли прорватися лише кілька автомобілів із продовольством. Зараз мешканці міста знову опинилися на межі голоду.

Нагадаємо, про гуманітарну кризу на окупованих територіях Херсонщини говорять вже тривалий час. Окрім Олешок, важкою залишається ситуація в Голій Пристані.

Як розповіла 24 Каналу журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, якщо ще пів року тому в ці населені пункти можна було щось доставити й волонтери могли вивозити охочих, то останні 4 місяці дороги заміновані. Наразі росіяни роблять все, щоб перетворити регіон на закриту зону.

Вірлич додала, що останні постачання, про які повідомляли, були настільки мізерними, що йдеться скоріше про геноцид, а не підтримку.

У Херсоні росіяни продовжують полювання на людей

Російські війська використовують тактику залякування в Херсоні, аби змусити людей виїхати з міста. Ворог розуміє, що жителі, які залишились, підтримують ЗСУ та Україну, а також попри все вони підтримуватимуть життя у місті.

Відомо також, що росіяни активно полюють саме на маломобільних людей – вони користуються тим, що людям похилого віку важко швидко зорієнтуватися під час обстрілу.

Вранці 2 травня ворожий дрон влучив у маршрутку з пасажирами у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок терору на місці загинули двоє людей – комунальник та жінка. Також 9 людей зазнали поранень, зокрема 4 комунальники.

Невдовзі ворог завдав ще одного удару по Центральному району Херсона, де безпілотник уразив автобус.