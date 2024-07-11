Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Вашингтоне после заседания Североатлантического совета.
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Столтенберг также рассчитывает, что США не только не будут выходить из состава НАТО, но и останутся ключевым союзником в составе Альянса.
Почему США останутся в НАТО
Генсек в этом контексте назвал 3 ключевые причины, которыми будет руководствоваться Трамп.
- Первая причина – иметь сильное НАТО является частью интересов безопасности США.
США будут сильнее с сильным альянсом, объединяющим 32 государства. Россия не имеет за спиной такого союза, Китай не имеет такого союза,
– объяснил он.
Поэтому, по мнению генсека, вместе с другими союзниками США будут экономически и военно мощнее.
"США – это 25% мировой экономики, но вместе с партнерами это 50% мировой экономики, поэтому это в интересах США иметь сильное НАТО", – добавил Столтенберг.
- Вторая причина – это то, что в США есть двухпартийная поддержка членства в НАТО.
- Третья причина – то, что в прошлом основной причиной критики со стороны Трампа был не Альянс сам по себе, "а то, что европейские союзники недостаточно инвестировали в безопасность".
"В 2014 году только 3 государства в НАТО инвестировали 2%, 3 года назад таких было 10 государств, а сейчас 23 государства выполняют норму в 2%, и это количество растет", – напомнил генсек.
К слову, в НАТО разрабатывают план защиты военной помощи Украине от "Трампа".