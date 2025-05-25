В швейцарских Альпах нашли 5 тел лыжников

В швейцарских Альпах спасатели обнаружили тела пяти погибших лыжников. Это произошло недалеко от популярного горнолыжного курорта Церматт.

Полиция кантона Вале сообщила, что трагедия произошла 24 мая вблизи горы Римпфишгорн. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Blick.

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В швейцарских Альпах нашли погибших лыжников

Сигнал о возможной чрезвычайной ситуации поступил в субботу после 16:30, когда группа альпинистов, которая направлялась к вершине, заметила четыре пары лыж, оставленные на высоте около 4000 метров, но без людей. После подъема на вершину альпинисты вернулись, но лыжи остались на месте. Тогда они решили вызвать помощь.

К месту немедленно был направлен спасательный вертолет Air Zermatt. Уже во время первого облета спасатели обнаружили тела 3 человек примерно в 500 метрах ниже седловины. Еще 2 погибших нашли чуть выше, на снежном плато. На месте потом было обнаружено и пятую пару лыж. Врач, прибывший со спасателями, лишь констатировал смерть всех пяти человек.

Личности погибших пока официально не установлены. Прокуратура кантона начала расследование, чтобы установить обстоятельства трагедии.

По предварительным данным, все пятеро занимались скитурингом – видом активного туризма, когда спортсмены поднимаются на вершину на специальных лыжах, а затем спускаются с нее.

Справка: гора Римпфишгорн (4199 метров), расположена недалеко от итальянской границы, к востоку от Цермата, пользуется популярностью среди опытных лыжников-экстремалов.