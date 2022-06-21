В Амстердаме проходит благотворительный телемарафон Embrace Ukraine: там выступил Зеленский

Накануне заседания совета ЕС в Амстердаме проходит международный благотворительный телемарафон в поддержку Украины Embrace Ukraine. Там выступил и президент Владимир Зеленский.

Украинский лидер отметил, что через несколько дней ЕС будет принимать важное решение – о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление, передает 24 канал. Зеленский уверен, что никто не сомневается в том, что оно должно быть положительным. Государство заслуживает этот статус из-за мужества нашего народа.

Читайте также Украине нужны союзники, – Зеленский обратился к участникам фестиваля "Каннские львы"

Атака против свободной Европы

Зеленский отметил, что российская атака возобновила в памяти самые плохие страницы истории. Оккупанты убивают тысячи гражданских и массово депортируют украинцев. Это атака против свободной Европы, против наших общих ценностей, верховенства права, конвенций.

Я не позволю разрушить наши ценности. Верю, что вместе мы можем положить конец войне,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства уверен, что мы отстроим все, что уничтожили захватчики. Даже в условиях войны украинские демократические институции продолжают работать. Например, накануне Верховная Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Следовательно, Зеленский поблагодарил всех за поддержку Украины и подытожил, что объединенная Европа сильнее любой тирании.

Выступала и президент Европарламента

Кстати, во время телемарафона выступала и президент Европарламента Роберта Мацола. Она поддержала присоединение Украины к европейской семье и предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС.

Отметим, что в рамках марафона собирают деньги через глобальную платформу UNITED24. Их направят на закупку рентген-аппаратов С-арки для учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь раненым и пострадавшим в результате войны.

Украина может получить кандидатство на этой неделе

По информации СМИ, страны ЕС намерены предоставить Украине статус кандидата на вступление уже 23 – 24 июня, когда состоится саммит лидеров стран ЕС. На встрече послов никто не возражал против этого шага. После получения статуса Украина должна выполнить ряд условий. Они касаются судебной сферы, борьбы с коррупцией и т.д.

Подробнее – 7 условий для вступления Украины в ЕС: