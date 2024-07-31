Поэтому проблемы из-за нарушенной логистики в результате украинских ударов оккупанты испытывают не только на поле боя. Сложная ситуация и на оккупированных территориях, о чем подробнее в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

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Логистика россиян уже нарушена

Украина интенсифицировала удары по военным объектам на территории России. В частности, поражают электроподстанции, которые необходимы для обеспечения работы железной дороги. Кроме того, целями украинских дронов были и остаются нефтеперерабатывающие заводы, которые "заправляют" российскую армию.

Логистика является ключевым элементом, который обеспечивает постоянство и эффективность выполнения задач российской армии. Если логистика начинает хромать из-за поражения не только элементов того же логистического обеспечения, но и центров энергетического комплекса, то они вынуждены или в определенной степени трансформировать свою логистику, или же искать другие источники пополнения своих ресурсов,

– отметил Владислав Селезнев.

Стратегически успехи на поле боя имеет именно та сторона, у которой налажена бесперебойная, своевременная и полноценная обеспеченность всеми составляющими. Это и вооружение и техника, а также горюче-смазочные материалы.

"Разрушение или вывод из строя любого из этих элементов влияет на ход событий на поле боя. Танки на воде не поедут – им нужна солярка. Деятельность, которую сегодня реализует украинская армия, имеет устойчивую тенденцию. Чем больше потерь несет враг в обеспечении горюче-смазочными материалами, тем больших успехов можем достичь мы. Уже сейчас в регионах, граничащих с линией боестолкновения, россияне испытывают нехватку горючего", – подчеркнул военный эксперт.

Плохи дела у россиян и на временно оккупированных территориях. В частности, на Крымском полуострове серьезно выросли цены на топливо. И этому поспособствовали не только удары по НПЗ, но и уничтожение очередного железнодорожного парома, который в свое время обеспечивал бесперебойную перевозку керосина, дизеля, бензина с Кубани в Крым.