Тож проблеми через порушену логістику внаслідок українських ударів окупанти відчувають не лише на полі бою. Складна ситуація і на окупованих територіях, про що детальніше в етері 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

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Логістика росіян уже порушена

Україна інтенсифікувала удари по військових об'єктах на території Росії. Зокрема, вражають електропідстанції, які необхідні для забезпечення роботи залізниці. Крім того, цілями українських дронів були та залишаються нафтопереробні заводи, які "заправляють" російську армію.

Логістика є ключовим елементом, який забезпечує сталість та ефективність виконання завдань російської армії. Якщо логістика починає кульгати через ураження не лише елементів того ж логістичного забезпечення, а й центрів енергетичного комплексу, то вони змушені або певною мірою трансформувати свою логістику, або ж шукати інші джерела поповнення своїх ресурсів,

– наголосив Владислав Селезньов.

Стратегічно успіхи на полі бою має саме та сторона, у якої налагоджена безперебійна, вчасна та повноцінна забезпеченість усіма складовими. Це й озброєння та техніка, а також паливно-мастильні матеріали.

"Руйнація або виведена з ладу будь-якого з цих елементів впливає на перебіг подій на полі бою. Танки на воді не поїдуть – їм потрібна солярка. Діяльність, яку сьогодні реалізує українська армія, має стійку тенденцію. Що більше втрат зазнає ворог в забезпечення паливно-мастильними матеріалами, то більших успіхів можемо досягнути ми. Вже зараз у регіонах, які межують з лінією боєзіткнення, росіяни відчувають брак пального", – підкреслив військовий експерт.

Кепські справи у росіян і на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, на Кримському півострові серйозно зросли ціни на пальне. І цьому посприяли не лише удари по НПЗ, а й знищення чергового залізничного порома, який свого часу забезпечував безперебійне перевезення гасу, дизелю, бензину з Кубані у Крим.