Детальнее описал ситуацию, которая там есть, глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире национального телемарафона.

Заметьте Россияне в окрестностях Северодонецка и обстрел эвакуационного авто: основное за 96 день войны

Россияне специально стреляют по трассе

По словам чиновника, усложняет вывоз населения именно поведение врага. Россияне видят, где именно происходит эвакуационные рейсы и начинают прицельно бить по ним.

Они (Местные – 24 канал) выезжают под тотальным огнем. По 20 – 30 человек тех, которые говорили ранее, что не будут выезжать. Один работает въезд и выезд. Он работает хоть и под огнем,

– рассказал Кириленко.

Он добавил, что людей вывозят в специально оборудованных автомобилях. Когда уже удается добраться до более безопасных мест, люди пересаживаются на автобусы.

Россияне заранее перевели вину на нас

Российские пропагандисты 23 мая начали сообщать, что ВСУ якобы готовят обстрелы Авдеевки. Наши власти предупреждали, что это свидетельствует о подготовке провокаций.

Такой сценарий обычно предшествует запланированным обстрелам России по жилым кварталам,

– предупредил тогда советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Поэтому горожанам настойчиво советовали эвакуироваться. Ведь зачастую россияне обстреливают жилые кварталы.

Рядом идут ожесточенные бои

Кириленко в этот день также сообщил, что возле этого города сейчас одна из самых горячих точек фронта. На Авдеевском направлении россияне практически не прекращают обстрелы. Они атакуют не только позиции наших защитников, но и гражданскую инфраструктуру города.

Кроме этого, враг не прекращает свое наступление в остальной части Донбасса. В настоящее время целью российских войск является взятие наших войск в оцепление на территории Донецкой и Луганской областей. Глава ОВА отметил, что также под постоянными обстрелами и Торецк и Лиман.

Также 30 мая уже начались активные городские бои за Северодонецк. Эксперты считают, что врагу придется бросить большую часть войск именно на этот город. Поэтому на других направлениях наступление может частично приостановиться.

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