Клубы дыма видны из разных частей города. Об этом сообщают российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал.

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В Азове под Ростовом ярко пылает пожар на складе

В российских телеграм-каналах сообщили, что в среду, 3 апреля, в Азове, что под Ростовом, горит склад предприятия, производящего полимеры.

Так, сильный пожар пылает на складе завода "Алеко-Полимеры". Известно, что пожарные уже прибыли на место и тушат пожар. Там отметили, что пока о самом пожаре информации мало. Неизвестно ни о причинах возгорания, ни о пострадавших.

Пожар на складе в Азове: смотрите видео

Кроме этого, местные жители говорят, что черные клубы дыма видны в разных районах города.

Густой дым в результате пожара на складе в Азове поднимается высоко в небо: смотрите видео

Со ссылкой на МЧС во вражеских телеграмм-каналах сообщили, что в Азове вспыхнули поддоны на полимерном заводе. По их данным, огонь уже локализовали на площади 250 квадратных метров. Также там отметили, что в самом МЧС уточняют, что поддоны вспыхнули на открытой площадке, а не в здании завода.

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