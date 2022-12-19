Об этом в своем стриме на ютуб-канале сообщил военный эксперт Олег Жданов – сообщает 24 канал. По его словам, украинские военные держат рубежи и отбивают атаки россиян.
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Какая ситуация на востоке
По словам военного эксперта, сейчас продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Клещиевка. В этом районе врагу не удается добиться своей цели.
Олег Жданов сообщает о ситуации под Бахмутом: смотрите видео
В поселках Озаряника и Опытное также происходили сложные бои, но их результат пока неизвестен.
Там продолжаются жесткие бои и противник пытается штурмовать наши позиции. Пока безуспешно. Чем завершатся сегодняшние бои – сказать трудно,
– отметил Жданов.
Ситуация на севере и юге от Бахмута остается самой сложной из-за активных попыток россиян продвинуться вперед. Поскольку бои продолжаются постоянно, невозможно сообщить их результат.
Ситуация сложна и во многом исход боев неизвестен, потому что в течение дня, особенно светлого времени суток продолжаются очень жесткие бои и активные попытки российских войск прорвать нашу оборону или выбить нас из оборонительных рубежей,
– подытожил Олег Жданов.
Ситуация вокруг Бахмута: главное
- Через месяцы жестоких боев за Бахмут, город почти разрушен до основания. Россияне обстреливают и разрушают город с особой жестокостью.
- Михаил Подоляк назвал Бахмут синонимом ада и призвал еще сомневающихся в поддержке партнеров Украины побывать в этом городе лично или хотя бы просмотреть видео о ситуации в Бахмуте.
- Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал, что под Бахмутом воюют две категории "вагнеровцев". Одни - исключительно зеки, ничего не соображающие и плохо оснащенные, а другие – подготовленные "вагнеровцы", более качественно оснащенные и профессиональные.