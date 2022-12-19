Об этом в своем стриме на ютуб-канале сообщил военный эксперт Олег Жданов – сообщает 24 канал. По его словам, украинские военные держат рубежи и отбивают атаки россиян.

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Какая ситуация на востоке

По словам военного эксперта, сейчас продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Клещиевка. В этом районе врагу не удается добиться своей цели.

Олег Жданов сообщает о ситуации под Бахмутом: смотрите видео

В поселках Озаряника и Опытное также происходили сложные бои, но их результат пока неизвестен.

Там продолжаются жесткие бои и противник пытается штурмовать наши позиции. Пока безуспешно. Чем завершатся сегодняшние бои – сказать трудно,

– отметил Жданов.

Ситуация на севере и юге от Бахмута остается самой сложной из-за активных попыток россиян продвинуться вперед. Поскольку бои продолжаются постоянно, невозможно сообщить их результат.

Ситуация сложна и во многом исход боев неизвестен, потому что в течение дня, особенно светлого времени суток продолжаются очень жесткие бои и активные попытки российских войск прорвать нашу оборону или выбить нас из оборонительных рубежей,

– подытожил Олег Жданов.

Ситуация вокруг Бахмута: главное