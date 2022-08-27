Из-под завалов достали тело погибшего человека. Его данные еще устанавливают.

Кстати Оккупанты штурмовали Бахмут, Соледар и Кодему

Дом разрушен

К разбору завалов привлекли 11 спасателей ГСЧС и 2 единицы техники, от органов местной власти – еще два человека и 2 единицы техники. Сам дом подвергся серьезным разрушениям. Показали видео работы спасателей:

Напомним, российские оккупанты обстреляли Бахмут 27 августа около 02:00. В ГСЧС ранее сообщали, что под завалами может быть человек.

Оккупанты пытаются наступать на Бахмут

Эксперты из американского Института изучения войны отмечали, что 19 августа россияне продолжали наступать юго-западнее Бахмута вдоль шоссе Т1302 от Соледара. Также они пытались продвинуться от Владимировки в Соледар. Оккупанты не оставляют надежд по захвату Донецкой области.

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Бахмутском направлении по состоянию на 27 августа. Захватчики снова обстреливали районы возле Бахмута, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Наши защитники, после ударов вражеской авиации, отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Соледар и Зайцево.

Может заинтересовать – журналист рассказал, как попал под обстрел возле Бахмута: видео