З-під завалів дістали тіло загиблої людини. Її дані ще встановлюють.

До речі Окупанти штурмували Бахмут, Соледар і Кодему

Будинок зруйнований

До розбору завалів залучили 11 рятувальників ДСНС та 2 одиниці техніки, від органів місцевої влади – ще двоє людей та 2 одиниці техніки. Сам будинок зазнав серйозних руйнувань. Показали відео роботи надзвичайників:

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Бахмут 27 серпня близько 02:00. У ДСНС ще раніше повідомляли, що під завалами може бути людина.

Окупанти намагаються наступати на Бахмут

Експерти з американського Інституту вивчення війни зазначали, що 19 серпня росіяни продовжували наступати на південний захід від Бахмута вздовж шосе Т1302 від Соледару. Також вони намагалися просунутися від Володимирівки до Соледару. Окупанти не залишають надій із захоплення Донеччини.

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку станом на 27 серпня. Загарбники знову обстрілювали райони біля Бахмута, Соледара, Яковлівки і Кодеми. Наші захисники, після ударів ворожої авіації, відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Соледар та Зайцеве.

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