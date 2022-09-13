Уже освобождено и зачищено более 4 тысяч квадратных километров: новое обращение Зеленского

Украина возвращается на освобожденные от оккупантов территории. В Балаклее и Граковом уже начали выдачу пенсий за несколько месяцев.

На освобожденных территориях обнаруживают остатки оккупантов

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время обращения к украинцам на 202-й день войны, пишет 24 канал. Глава государства отметил важность, чтобы на освобожденные территории возвращался не только украинский флаг, но и обычная нормальная жизнь.

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"Как пример – в Балаклее, в Граковом уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев. За то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации. И все украинские пенсионеры на освобожденной территории получат выплаты", – сообщил Зеленский.

По словам Зеленского, стабилизационные мероприятия завершены в районах общей площадью более 4 тысяч квадратных километров.

"Приблизительно на такой же освобожденной территории стабилизация продолжается. Выявляют остатки оккупационных войск, диверсионных групп, задерживают коллаборантов, возвращают полную безопасность", – добавил президент.

Президент провел Ставку Верховного Главнокомандующего

Владимир Зеленский сообщил, что провел очередную Ставку Верховного Главнокомандующего. Ключевым вопросом был доклад командующих по направлениям.

Александр Сырский доложил об успехах на Харьковщине, Андрей Ковальчук – о движении наших сил на Юге,

– отметил Зеленский.

Глава государства сообщил, что был рассмотрен проект бюджета на оборону и безопасность на следующий год.

Президент провел Ставку Верховного Главнокомандующего

Владимир Зеленский сообщил, что провел очередную Ставку Верховного Главнокомандующего. Ключевым вопросом был доклад командующих по направлениям.

Александр Сырский доложил об успехах на Харьковщине, Андрей Ковальчук – о движении наших сил на Юге,

– отметил Зеленский.

Глава государства сообщил, что был рассмотрен проект бюджета на оборону и безопасность на следующий год.

Зеленский встретился с министрами обороны Дании и Эстонии

Владимир Зеленский встретился с министрами обороны Дании и Эстонии. По словам президента, стороны говорили о дальнейшей поддержке Украины и давлении на россию.

Провел переговоры с директором Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой. Поблагодарил за выделение 1,4 миллиарда долларов дополнительной поддержки для нашего государства. Обсудили новую программу сотрудничества и сохранение финансовой стабильности Украины,

– сказал Зеленский.

Также глава государства рассказал о разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги. Зеленский отметил, что проинформировал Драги о ситуации на передовой и успехах Украины.

"Очень детально обсудили с господином Драги ситуацию на Запорожской атомной станции, очередные российские провокации", – заявил президент.

Гарантии безопасности для Украины

Президент сообщил о результатах работы над гарантиями безопасности для Украины. В частности, он отметил, что был представлен пакет рекомендаций международной группы под руководством Андрея Ермака и Андерса Фога Расмуссена.

Именно такие рекомендации должны войти в основу будущей системы договоров безопасности, которые дадут украинцам покой и смогут гарантировать недопущение какой-либо войны против Украины,

– заявил глава государства.

Президент заверил, что государство работает над тем, чтобы гарантами безопасности Украины стали самые сильные страны мира.

"Чтобы на многостороннем и двустороннем уровне было подробно определено, кто, как и когда должен реагировать, если возникнет какая-либо угроза государственной безопасности Украины. Реагировать санкциями, поставками оружия, всей необходимой материальной и финансовой поддержкой", – рассказал Зеленский.

Также глава государства сообщил, что подписал указ о награждении наших воинов – 153 участника боевых действий отмечены государственными наградами, из них 12 – посмертно.

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