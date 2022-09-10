В Балаклее официально подняли государственный флаг Украины

Сегодня над Балаклеей официально подняли государственный сине-желтый украинский флаг. Он виднеется у Балаклейской районной государственной администрации.

Так, сегодня, 10 сентября, украинский флаг официально подняли на флагшток возле Балаклейской РГА, которую освободили несколько дней назад.

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ОВА заняла свое место: Балаклея официально вернулась под украинский контроль

Теперь здание областной районной администрации Балаклеи вновь перешло под контроль военной администрации.

10 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов совместно с военными во главе с командованием Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг в Балаклее.

"Дальше будет": в ОВА намекнули на дальнейшие успехи

Синєгубов подчеркнул, что Балаклея – это Украина. При этом он намекнул, что "дальше будет".

Ребята Вооруженных Сил, вы сегодня творите новую историю свободной Украины, гордимся. Дальше будет…,

– заявил глава Харьковской ОВА.

Отметим, что после сообщений об успехах ВСУ в Купянске оккупанты заявили о том, что уходят из Изюма и Лимана, а их колонны обстреливают ВСУ. Официального подтверждения от Генштаба еще нет, однако российские военкоры уже рюмсают, что изюм и Лиман якобы "сдали".

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